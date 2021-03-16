В среду в Рязани будут плюсовая температура и мокрый снег

В среду, 17 марта, в Рязани и области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, а днем небольшие осадки в виде снега, мороси и мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, порывами до десяти метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью -6...-1°С, днем -2...+3°С.

Кстати, ровно 50 лет назад, 17 марта 2021 года, в Рязани была малооблачная погода без осадков, утром местами туман.

Днем температура в Рязани была от -4 градусов до +1.

В связи с половодьем в Рязани весной 1971 года, власти ограничили движение транспорта на автодороге Рязань – Москва.

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