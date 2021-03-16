Рязанские болельщики выразили соболезнования семье скончавшегося хоккеиста

Фото: "Динамо Санкт-Петербург".

Болельщики хоккейного клуба «Рязань» скорбят вместе со всей страной. Во вторник, 16 марта, в больнице скончался защитник молодежного хоккейного клуба «Динамо Санкт-Петербург» Тимур Файзутдинов.

12 марта в Ярославле в матче против местного «Локомотива» шайба попала в голову игроку. В тяжелом состоянии Файзутдинов был доставлен в больницу. Три дня медики боролись за его жизнь, но, увы, оказались бессильны.

16 марта матч 1/4 Кубка Петрова ВХЛ, в котором «Динамо Санкт-Петербург» встретится с бывшим соперником ХК «Рязань» альметьевском «Нефтяником», начнется с минуты молчания. Также с минуты молчания начнутся матчи МХЛ и КХЛ.

Болельщики рязанской команды выражают соболезнования родным и близким Тимура.

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Церемония прощания состоится на Скорбященском кладбище (подробности).

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