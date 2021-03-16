В центре Рязани задержали мужчину, угрожавшего другим пистолетом

На улице Праволыбедской в Рязани задержали 31-летнего мужчину, угрожавшего другим пистолетом. Конфликт у него произошел с заступником его бывшей девушки. Подробности сообщили в областном УМВД.

Девушка отдыхала с друзьями, когда ей стал названивать с претензиями и угрозами экс-бойфренд. Один из приятелей вызвался помочь, попытался отвадить мужчину по телефону, но тот, наоборот, выехал по указанному в разговоре адресу, чтобы «поговорить лицом к лицу».

Встретившись с оппонентом, разъяренный рязанец продемонстрировал пистолет и стал угрожать расправой за вмешательство в чужую личную жизнь. Пока знакомые заступника пытались погасить конфликт и отвлечь внимание, другой мужчина вызвал полицию. Прибывшие на место участковые усмирили буяна и отобрали пистолет, который оказался пневматическим.

Против задержанного возбудили уголовное дело об угрозе убийством.

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