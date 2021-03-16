Две женщины и мужчина пополнили список жертв COVID-19 в Рязанской области

Во вторник, 16 марта, список жертв коронавирусной инфекции в Рязанской области пополнили еще три человека. В оперативной группе регионального правительства сообщили, что в перечень внесены фамилии 65-летней и 80-летней женщин, а также 63-летнего мужчины.

Все трое скончались в январе. Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти стала именно коронавирусная инфекция.

Всего, по официальным данным, на 16 марта в Рязанской области от COVID-19 скончались 332 человека.

Отметим, что большое количество смертей пришлось на январь 2021 года.

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Оперативная группа опубликовала свежую сводку (подробности).