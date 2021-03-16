У сасовского предпринимателя изъяли потенциально опасную «праздничную» ветчину.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Во время внеплановой проверки в Сасовском районе у индивидуального предпринимателя обнаружили в продаже продукцию животного происхождения - ветчину «Праздничную» в полиамидной оболочке.
«Ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих качество, безопасность груза, у предпринимателя не было», - сообщает пресс-служба рязанского Россельхознадзора.
По итогам проверки в отношении предпринимателя составили административный протокол, а товар изъяли из оборота.
Ранее сообщалось, что Россельхознадзор продолжает изымать и уничтожать продукты, на которые у торговцев не было документов. Под утилизацию попали яблоки, груши, рыба и другая продукция (читать подробнее).
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