У сасовского предпринимателя изъяли потенциально опасную «праздничную» ветчину. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во время внеплановой проверки в Сасовском районе у индивидуального предпринимателя обнаружили в продаже продукцию животного происхождения - ветчину «Праздничную» в полиамидной оболочке.

«Ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих качество, безопасность груза, у предпринимателя не было», - сообщает пресс-служба рязанского Россельхознадзора.

По итогам проверки в отношении предпринимателя составили административный протокол, а товар изъяли из оборота.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор продолжает изымать и уничтожать продукты, на которые у торговцев не было документов. Под утилизацию попали яблоки, груши, рыба и другая продукция (читать подробнее).

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