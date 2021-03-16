Снижение прекратилось – все о COVID-19 в Рязанской области на 16 марта

Во вторник, 16 марта, в Рязанской области выявили 60 новых случаев COVID-19. Таким образом, с начала пандемии заболевание подтвердилось у 25 462 рязанцев.

Поправился за сутки 52 человека. Общее количество выздоровевших – 23 557 человек.

К сожалению, не обошлось без пополнения летальной статистики. Жертвами коронавируса стали еще три человека. Всего, по официальным данным, COVID-19 на 16 марта унес жизни 332 рязанцев.

Отметим, что снижение темпов суточной заболеваемости прекратилось в регионе 1 марта. Уже более двух недель суточный прирост держится в районе отметки 60.

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