За качество уборки дворов и крыш накажут девять рязанских УК

Очередные рейды на минувшей неделе, с 9 по 12 марта, провела госжилинспекция в Рязани и отчиталась о результатах. Внимание уделялось уборки кровель и дворов от снега, наледи, сосулек.

По данным органа власти, ревизия прошла по 133 адресам, и по 24 из них были выявлены нарушения. Перечисляются управляющие компании, которые обслуживают проблемные дома:

- ООО "Вектор Плюс»;

- ООО УК «Жилгарант Сервис»;

- ООО УК «Сервисный центр ЖКХ»;

- ООО " Развитие-Центр»;

- ООО УК «Мервинский»;

- ООО «Либер»;

- ООО «РН-Сервис Рязань»;

- ООО «Жилград»;

- ООО «Премьер-Комфорт».

Теперь жилинспекция оформляет документы, чтобы привлечь эти организации к административной ответственности.

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