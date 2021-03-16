За качество уборки дворов и крыш накажут девять рязанских УК

Очередные рейды на минувшей неделе, с 9 по 12 марта, провела госжилинспекция в Рязани и отчиталась о результатах. Внимание уделялось уборки кровель и дворов от снега, наледи, сосулек.
По данным органа власти, ревизия прошла по 133 адресам, и по 24 из них были выявлены нарушения. Перечисляются управляющие компании, которые обслуживают проблемные дома:
- ООО "Вектор Плюс»;
- ООО УК «Жилгарант Сервис»;
- ООО УК «Сервисный центр ЖКХ»;
- ООО " Развитие-Центр»;
- ООО УК «Мервинский»;
- ООО «Либер»;
- ООО «РН-Сервис Рязань»;
- ООО «Жилград»;
- ООО «Премьер-Комфорт».
Теперь жилинспекция оформляет документы, чтобы привлечь эти организации к административной ответственности.
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