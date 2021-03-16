Сдавала задом: молодая рязанка на иномарке сбила во дворе женщину.
Вечером 15 марта во дворе дома по улице Нахимова 25-летняя рязанка за рулем автомобиля Hyundai ix35 при движении задним ходом сбила стоящую 59-летнюю женщину, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В результате дорожного происшествия пострадавшая женщина обращалась за медицинской помощью.
В настоящее время по данному факту проводится проверка.
Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в результате которых три человека получили травмы.
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