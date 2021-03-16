В марте-апреле изменится расписание рязанских электричек

С 17 марта по 16 апреля, за исключением 3, 4, 10 и 11 апреля, изменится расписание некоторых пригородных поездов, курсирующих в Московской и Рязанской областях, сообщает пресс-служба МЖД.

По информации железнодорожников, причина изменения расписания – плановые ремонтно-путевые работы на участках Перово-1 – Люберцы-1, Щурово – Голутвин и Виноградово – Шиферная.

«У некоторых поездов и экспрессов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте. На время работ из расписания выведут несколько поездов на участках: Москва – Раменское, Раменское – Голутвин – Фруктовая», - говорится в сообщении.

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