О штрафах за парковку у частных домов под Рязанью продолжают писать федеральные СМИ. Фото: ГТРК "Ока".

«Российская газета», учредителем которой является правительство РФ, написала о штрафах за парковку у частных домов под Рязанью. Напомним, жители села Заборье стали получать уведомления с угрозами штрафа от 500 до 5 тысяч рублей. Проблема в том, что люди посмели оставлять машины рядом со своими домами. Правда, для чиновников придомовая территория является муниципальной землей (читать подробнее).

— В этих письмах нет ничего страшного - это просто уведомления, что надо убрать, почистить машину, облагородить территорию, — не слишком уверенно пытается пояснить ситуацию «РГ» глава поселения Ирина Копылова. — Строгая у нас административная комиссия, но это и хорошо, ведь все мы хотим порядка и благоустройства.

Как отметило издание, жителям многоквартирных домов подобные письма не поступали, так как сложно узнать, где чья машина – ГИБДД такой информации не дает. Не повезло только жителям частного сектора, они за всех и отдуваются.

— У 90% частных домов в Заборье есть гаражи, почему не поставить машину туда? Загоните автомобиль во двор, зачем же захламлять улицы, — возмущается начальник отдела административно-технического надзора администрации Рязанского района Валерий Семеновский. — Но есть нормативный документ, требованиям которого должны соответствовать поселковые улицы.

Ранее чиновники уже пытались объяснить появление «рязанских штрафов» за парковку у частных домов (читать подробнее).

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