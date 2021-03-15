Во вторник в Рязани температура поднимется до +5 градусов

Во вторник, 16 марта, в Рязани ожидается облачная погода с прояснениями. Временами возможны слабые осадки, а на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-восточный, порывами до десяти метров в секунду.

Температура воздуха по Рязанской области ночью -3...+2°С, днем 0...+5°С.

Как отмечает УМЧС России по Рязанской области, гидрологическая обстановка в регионе в норме, опасных гидрологических явлений не наблюдается.

Кроме того, администрация Рязани предупреждает граждан, что из-за перепадов среднесуточных температур на дорогах образуется гололедица.

«В это время водителям нужно быть особенно внимательными за рулем, соблюдать правила дорожного движения и сохранять безопасную дистанцию на дорогах», - говорится в сообщении.

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