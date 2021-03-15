В Рязани открыли самый крупный детсад города – на 290 мест.

15 марта на улице Шереметьевской открыли новый детский сад №38 на 290 мест. Об этом сообщила глава администрации Рязани Елена Сорокина.

— Это очень важное и радостное событие для всего города, в частности, для жителей таких густонаселенных микрорайонов, как ДПР-7 и 7а. Молодые родители очень ждали открытия детского садика, — отметила Сорокина.

Новое дошкольное учреждение стало крупнейшим в Рязани. Там будут работать 12 групп для детей раннего и дошкольного возраста.

Стоимость строительства объекта составила свыше 232 млн рублей, большая часть из которых выделена из федерального бюджета.

В Дашково-Песочне торжественно открыли новый детский сад.

Отметим, что открыть детсад власти Рязани планировали еще 25 декабря прошлого года, но что-то, видимо, пошло не так. По состоянию на 12 марта в детском саду №38 оставались места для детей в группах от 5 до 7 лет.

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