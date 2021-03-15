Рязанская НПК поучаствовала в Дне открытых дверей в РГРТУ

Фото: РНПК.

В рамках дня открытых дверей абитуриентам, пришедшим в РГРТУ, рассказали об учебе на кафедре «Химическая технология органических веществ» и особенностях работы в Рязанской нефтеперерабатывающей компании (РНПК).

Старшеклассников и их родителей интересовали в первую очередь условия поступления в вуз. Многие из посетивших в этот день Радиотехнический университет уже решили подавать документы на кафедру, чтобы потом иметь возможность прийти на работу в РНПК.

Кафедра «Химическая технология органических веществ» была открыта в РГРТУ по инициативе Рязанской НПК в 2011 году. Основная цель – подготовка кадров для нефтяной отрасли в рязанском регионе. При поддержке завода на кафедре организованы три специализированные химические лаборатории «Химия нефти», «Общая и неорганическая химия» и «Органическая химия и катализ». Лаборатории оснащены современным оборудованием.

Также одиннадцатиклассники узнали, что для студентов проводят обзорные экскурсии по заводу, а лучшие учащиеся получают корпоративные стипендии. Им также оказывается помощь при написании дипломов. Профессиональные навыки студенты получают и отрабатывают в трех лабораториях, которые РНПК оснастила современным оборудованием.

Кроме того, при поддержке Рязанской НПК издано учебное пособие «История нефтяной промышленности России». Учебник предназначен для подготовки высококвалифицированных кадров для нефтехимической отрасли.

В настоящее время на кафедре обучается 210 студентов. В июне 2020 года состоялся шестой выпуск семи бакалавров-очников. Выпускники получили дипломы и трудоустроились в Рязанскую НПК.

В 2021 году базовая кафедра «Химическая технология органических веществ» предлагает 34 бюджетных места и 15 мест на коммерческой основе (бакалавриат и магистратура). Прием документов начнется в июне.

Фото: РНПК.