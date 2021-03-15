В ДТП с рейсовым автобусом под Рязанью пострадал один человек

Днем 15 марта в Рязанском районе, на втором километре автодороги Спас-Клепики – Рязань (подъезд Ласково) 44-летний рязанец за рулем автобуса ПАЗ вылетел с дороги, сообщает ГИБДД МВД России по Рязанской области.

В результате пострадала 81-летняя пассажирка автобуса.

В настоящее время полиция проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

Ранее в RZN_Life сообщалось, что в ДТП попал рейсовый автобус №107, следовавший по маршруту «Рязань – Криуша».

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