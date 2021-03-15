В среду на двух улицах Рязани отключат электричество

17 марта в Рязани на двух улицах поселка Борки отключат электричество, сообщает пресс-служба администрации города. По информации властей, причина отключения – замена электрооборудования на трансформаторной подстанции.

В среду с 10:00 до 18:00 электричества не будет по следующим адресам:

- улица 8-й район, дома с 37 по 43, дома с 61 по 69, дома с 182 по 187;

- улица 1-й район, дома с 1 по 36.

КУДА ЗВОНИТЬ?

По вопросам электроснабжения можно позвонить на горячую линию МУП «Рязанские городские распределительные электрические сети» по телефону: (4912) 55-01-12.

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