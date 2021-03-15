Штрафом и благотворительностью закончились приключения пьяного самарца в Рязанской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сасове оштрафовали жителя Самары, который прилюдно оскорбил полицейского, сообщает пресс-служба районного суда.

Установлено, что пьяный мужчина ехал домой в поезде №50 сообщением Москва - Самара. В какой-то момент у проводника нервы не выдержали, он вызвал полицию – и пассажира сняли на станции Сасово.

После того, как транспортные полицейские оформили протокол об административном правонарушении, мужчину отпустили.

Подвыпивший гражданин вернулся на вокзал и стал ждать следующего поезда до Самары. Находясь в зале ожидания, мужчина заметил старшего сержанта полиции, того самого, кто снял его с поезда, и, «испытывая личную неприязнь», грубо обматерил полицейского.

Спустя время, когда самарец полностью отрезвел, он извинился перед старшим сержантом и отправил 25 тысяч рублей в качестве благотворительной помощи одному из социальных учреждений Рязанской области. Это послужило тому, что следователь ходатайствовал о прекращении уголовного дела и назначении судебного штрафа.

Рассмотрев ходатайство, мировой судья постановил прекратить уголовное дело и назначить судебный штраф в размере 8 тысяч рублей.

Постановление вступило в законную силу.

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