На улице Каширина до ноября ограничат движение транспорта.

С 17 марта в Рязани ограничат движение транспорта на улице Каширина, сообщает пресс-служба городской администрации. По информации властей, причина ограничения – ремонт моста через реку Трубеж.

Специалисты управления благоустройства уточняют, что мост состоит из двух отдельно стоящих конструкций, которые планируется поочередно отремонтировать в рамках заключенного муниципального контракта.

Уже со среды на мосту ограничат движение транспорта с закрытием левой стороны по направлению из Борок в сторону центра Рязани. Движение транспорта организуют по правой стороне.

В планах властей первый этап ремонта завершить в течение 4 месяцев. После этого движение организуют по левой стороне в сторону центра Рязани. Полностью ремонт хотят завершить к 1 ноября 2021 года.

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