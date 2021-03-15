Такси «Везет» в Рязани прекратило поддержку своего сервиса

Сервис по заказу такси «Везет» прекратил в Рязани поддержку мобильного приложения для iOS. Теперь желающим вызвать машину, рекомендуют установить приложение конкурирующего сервиса «Яндекс GO». Такая же картина наблюдается и на сайте сервиса Rutaxi, являющегося частью группы «Везет».

Фото: Yandex Go.

О том, что компания «Яндекс.Такси» приобрела часть активов своего конкурента, стало известно в начале февраля. Но тогда речь шла о покупке call-центра и бизнеса грузоперевозок. Теперь же с последствиями этого слияния столкнулись рязанцы, привыкшие ездить на такси.

В любом случае уход еще одного крупного игрока с рынка агрегаторов такси негативно скажется на конкуренции, а значит и пассажирах.

Напомним, группа «Везет» была основана в 2017 году после слияния Rutaxi («Везет» и «Лидеры») и Fasten («Такси.Сатурн» и Redtaxi).

Фото: Rutaxi.

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