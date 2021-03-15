Госавтоинспекция рассказала подробности смертельного ДТП в Рыбновском районе

Фото с места ДТП.

Вечером 13 марта на 176-м километре трассы М-5 «Урал» на территории Рыбновского района произошло смертельное ДТП. Молодой человек 1994 года рождения, находясь за рулем автомобиля Chery, не справился с управлением и врезался в «Жигули» седьмой модели (ВАЗ-2107). Как ранее сообщала «Комсомольская правда», водитель ВАЗ-2107 – 49-летний мужчина – погиб.

Водитель автомобиля Chery госпитализирован. Также госпитализированы двое его пассажиров в возрасте 39-ти и 40-лет.

Проводится проверка

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Трагедия произошла вечером в субботу, 13 марта (подробности).