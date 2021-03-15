За 2020 год в Рязани к газу подключили более 7 тысяч новых потребителей

В 2020 году в Рязани ввели в эксплуатацию более 27 км газопроводов. В течение года на территории областного центра газифицировали 7,2 тысяч абонентов в индивидуальных и многоквартирных жилых домах.

Кроме того, газовики подключили к сетям 12 котельных и 66 объектов промышленной и коммунально-бытовой сферы, в число которых вошли учреждения здравоохранения, спорта и образования.

— В 2020 году, несмотря на пандемию и ограничения, компания успешно выполнила свои обязательства перед заказчиками, что позволило подключить к системам газоснабжения тысячи новых потребителей, — отметил заместитель генерального директора – главный инженер компании «Рязаньгоргаз» Сергей Вишняков.

Как отмечают специалисты, в настоящее время уровень технически возможной газификации Рязани составляет 100%.

Ранее сообщалось, что газ провели в три селения Клепиковского района. Строили газопровод с 2019 года, а протяженность сетей составила более 6 километров (читать подробнее).

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