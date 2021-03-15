Исправились, больше так не будут: рязанский суд снял судимости с грабителя и мошенника

Рязанский суд снял судимости с грабителя и мошенника. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Михайловский районный суд Рязанской области снял судимости с двух осужденных.

Установлено, что один из них был осужден в июле 2019 года за грабеж в составе преступной группы. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно.

Так как с момента вынесения приговора прошло больше половины испытательного срока, осужденный подал ходатайство об отмене условного осуждения.

Согласно представленным материалам, по месту жительства грабитель характеризуется положительно, нарушений порядка отбывания наказаний не допускал, исполнял все возложенные на него судом обязанности, а к уголовной и административной ответственности не привлекался.

Изучив все справки и характеристики суд пришел к выводу, что осужденный безупречным поведением доказал свое исправление. В итоге приговор отменили, а судимость с гражданина сняли.

В другом случае мужчину осудили по двум эпизодам кражи и мошенничеству в составе преступной группы. Ему назначили условное наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год 8 месяцев с удержанием 10% ежемесячного заработка в доход государства. Испытательный срок осужденного - 2 года.

«По месту жительства и работы осужденный характеризуется положительно. Согласно рапортов работников полиции и справок работников УИИ нарушений порядка отбывания наказаний не допускал, исполнял возложенные на него судом обязанности, к уголовной и административной ответственности не привлекался», - говорится в сообщении суда.

Суд, как и в первом случае, посчитал, что осужденный за кражу и мошенничество своим безупречным поведением доказал исправление, и снял с него судимость.

В настоящее время постановления не вступили в законную силу и могут быть обжалованы сторонами.

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