В семи районах Рязанской области 15 марта отключат электричество.
Фото: Наталия НЕЧАЕВА
15 марта в семи районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:
Спасский район:
- село Веретье, село Дорофеево, село Городное, село Бельское, поселок Кудом, село Кидусово, поселок Лесхоз, деревня Большие Лупяжи, деревня Новые Лупяжи, деревня Велье-Родионовка — с 05:00 до 18:00.
Шиловский район:
- село Борок, поселок Прибрежный, поселок Шилово — с 08:00 до 17:00;
- село Муратово — с 09:00 до 17:00.
Старожиловский район:
- деревня Акулово, деревня Акуловский Участок, деревня Горловское, село Чернобаево — с 08:00 до 17:00.
Клепиковский район:
- деревня Норино — с 08:00 до 17:00;
- деревня Траново — с 08:00 до 19:00.
Захаровский район:
- село Добрые Пчелы (улица Центральная частично), село Лялино (улица Центральная) —с 09:00 до 17:00.
Сапожковский район:
- село Коровка — с 09:00 до 17:00.
Рязанский район:
- деревня Деулино, село Картаносово — с 11:00 до 17:00.
В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.
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