В семи районах Рязанской области 15 марта отключат электричество. Фото: Наталия НЕЧАЕВА

15 марта в семи районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Спасский район:

- село Веретье, село Дорофеево, село Городное, село Бельское, поселок Кудом, село Кидусово, поселок Лесхоз, деревня Большие Лупяжи, деревня Новые Лупяжи, деревня Велье-Родионовка — с 05:00 до 18:00.

Шиловский район:

- село Борок, поселок Прибрежный, поселок Шилово — с 08:00 до 17:00;

- село Муратово — с 09:00 до 17:00.

Старожиловский район:

- деревня Акулово, деревня Акуловский Участок, деревня Горловское, село Чернобаево — с 08:00 до 17:00.

Клепиковский район:

- деревня Норино — с 08:00 до 17:00;

- деревня Траново — с 08:00 до 19:00.

Захаровский район:

- село Добрые Пчелы (улица Центральная частично), село Лялино (улица Центральная) —с 09:00 до 17:00.

Сапожковский район:

- село Коровка — с 09:00 до 17:00.

Рязанский район:

- деревня Деулино, село Картаносово — с 11:00 до 17:00.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

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