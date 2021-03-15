В Рязанской области изменились период и порядок подачи сведений для соцвыплат. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 13 марта в Рязанской области изменился период представления сведений о доходах, дающих право на получение выплат, напоминает региональное министерство труда и социальной защиты.

Чтобы определить право на выплату, нужно представить сведения о доходах заявителя и членов его семьи за последние три календарных месяца, предшествующих шести календарным месяцам перед месяцем подачи заявления.

Речь идет о следующих выплатах:

- ежемесячное пособие беременным женщинам;

- единовременное пособие в связи с рождением ребенка;

- ежемесячное пособие на ребенка;

- отдельные меры социальной поддержки многодетных семей;

- ежемесячная выплата в случае рождения третьего ребенка или последующих детей.

Кроме того, сведения о доходах теперь должны будут запрашивать органы социальной защиты самостоятельно в порядке межведомственного информационного взаимодействия. «Но у граждан останется право представлять соответствующие документы по собственной инициативе», - говорится в сообщении.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!