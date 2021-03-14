Рязанец, устроивший смертельное ДТП на Южной окружной, не имел водительских прав

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Рязанец 1997 года рождения, спровоцировавший смертельное ДТП на 188 километре трассы М-5 «Урал» (Южная окружная дорога), не имел водительских прав. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Рязанской области.

Напомним, что молодой человек, находившись за рулем автомобиля ВАЗ-2112, не справился с управлением, врезался в столб, после чего произошло опрокидывание.

В результате аварии погиб пассажир «двенадцатой» 1993 года рождения. Другой пассажир, на год моложе, и сам водитель после ДТП обращались за медицинской помощью.

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