Рязанец, устроивший смертельное ДТП на Южной окружной, не имел водительских прав

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Рязанец 1997 года рождения, спровоцировавший смертельное ДТП на 188 километре трассы М-5 «Урал» (Южная окружная дорога), не имел водительских прав. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Рязанской области.
Напомним, что молодой человек, находившись за рулем автомобиля ВАЗ-2112, не справился с управлением, врезался в столб, после чего произошло опрокидывание.
В результате аварии погиб пассажир «двенадцатой» 1993 года рождения. Другой пассажир, на год моложе, и сам водитель после ДТП обращались за медицинской помощью.
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