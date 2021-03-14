В Рязанской области объявлено метеопредупреждение

Вечером в воскресенье, 14 марта, Главное управление МЧС по Рязанской области ссылаясь на данные регионального гидрометцентра, объявило метеопредупреждение.

Сообщается, что до конца суток 14 марта, а также ночью и днем 15 марта в Рязанской области ожидается сильный ветер с порывами до 12-17 метров в секунду.

На дорогах возможна гололедица.

Рязанцев и гостей региона просят соблюдать бдительность при передвижении на автомобилях и пешком.

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