За выходные список жертв COVID-19 в Рязанской области пополнили еще шесть человек

В субботу, 13 марта, и в воскресенье, 14 марта, в список жертв коронавирусной инфекции в Рязанской области включили еще по три человека.

В оперативной группе регионального правительства сообщили, что субботу летальный список пополнили 63-летний и 81-летний мужчина, а также 69-летняя женщина. В воскресенье – две 71-летних женщины и 75-летний мужчина.

Все они скончались в январе. Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти стала именно коронавирусная инфекция.

Всего, по официальным данным, на 14 марта в Рязанской области от COVID-19 скончались 329 человек.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Все о коронавирусе в Рязанской области на 14 марта

Оперативная группа опубликовала свежую сводку (подробности).