Глава администрации Рязани попросила у горожан прощения

В Прощеное воскресенье (14 марта) глава администрации Рязани Елена Сорокина разместила на своих официальных страничках в социальных сетях обращения к горожанам:

- «Прости меня, если обидел тебя вольно или невольно», – говорят православные христиане друг другу в Прощеное воскресенье.

Просить прощения бывает сложно – часто мы не можем найти подходящие слова, не хватает времени или возможности, чтобы поговорить и посмотреть в глаза друг другу. Но в этот особенный день можно отпустить все, что тяготит. Ведь умение прощать и не таить злобу нужно, чтобы примириться прежде всего с самим собой.

Сегодня я также хочу попросить у всех прощения. Эти слова я говорю от чистого сердца. Дорогие рязанцы! Пусть этот светлый и радостный день принесет в каждый дом согласие, любовь, мир и доброту.

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