МХК «Рязань-ВДВ» уступил в первом матче серии плей-офф

После броска Саламатова шайба влетает в ворота "Брянска". Фото: Павел АВЕРИН

Свой стартовый матч первого раунда плей-офф Первенства НМХЛ рязанские «десантники» проиграли ХК «Брянск» со счетом 2:3.

В первой двадцатиминутке шквал атак хозяев льда оказался «пшиком» – на перерыв команды ушли при нулях на табло. Егор Ильченко был неприступен на последнем редуте. А второй период неожиданно для трибун закончился со счетом… 0:3. Отличились Никита Анисимов, Артем Россохатский и Игнатов Илья. Место в воротах «Рязани-ВДВ» занял Владимир Архангельский.

Свою часть матча Архангельский отыграл на "ноль". Фото: Павел АВЕРИН

В третьем периоде «десантники» приложили максимум усилий, но их хватило лишь на две заброшенные шайбы – Никиты Саламатова и Максима Седова. Очередной матч пройдет 14 марта на льду «Олимпийского» в Рязани, а затем команды переедут в Брянск.

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