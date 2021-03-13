МХК «Рязань-ВДВ» уступил в первом матче серии плей-офф

После броска Саламатова шайба влетает в ворота "Брянска".
Фото: Павел АВЕРИН
Свой стартовый матч первого раунда плей-офф Первенства НМХЛ рязанские «десантники» проиграли ХК «Брянск» со счетом 2:3.
В первой двадцатиминутке шквал атак хозяев льда оказался «пшиком» – на перерыв команды ушли при нулях на табло. Егор Ильченко был неприступен на последнем редуте. А второй период неожиданно для трибун закончился со счетом… 0:3. Отличились Никита Анисимов, Артем Россохатский и Игнатов Илья. Место в воротах «Рязани-ВДВ» занял Владимир Архангельский.
Свою часть матча Архангельский отыграл на "ноль".
Фото: Павел АВЕРИН
В третьем периоде «десантники» приложили максимум усилий, но их хватило лишь на две заброшенные шайбы – Никиты Саламатова и Максима Седова. Очередной матч пройдет 14 марта на льду «Олимпийского» в Рязани, а затем команды переедут в Брянск.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!