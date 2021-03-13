Смерть собаки от рук хозяев заинтересовала рязанскую прокуратуру

Прокуратура Спасского района проведет проверку после публикаций о расправе над собакой по кличке Агата в селе Дегтяное. Фото: vk.com/rzp62 | Наталья Назарова

Прокуратура Спасского района проведет проверку после публикаций о расправе над собакой в селе Дегтяное. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе прокуратуры Рязанской области.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что сука по кличке Агата была застрелена прямо возле своей будки и что хозяева сами попросили об этом местного охотника.

По словам зоозащитницы, которая рассказали о ситуации, собаку не стерилизовали, и в январе она ощенилась. Ни Агату, ни щенят не кормили, поэтому местная активистка взялась ухаживать за ней и щенятами. Хозяевам, которые якобы хотели заморить приплод голодом, это не нравилось.

В итоге 6 марта, когда Агату убили, Наталья с подругой прибежали на звуки выстрелов и успели забрать щенков. 9 марта в местный отдел полиции поступило заявление о жестоком обращении с животными.