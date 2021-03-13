С потеплением объемы ямочного ремонта в Рязани хотят увеличить вдвое

Фото: admrzn.ru

Устойчивая положительная температура позволит вдвое увеличить ежедневный объем ямочного ремонта, заявили в администрации Рязани. Чиновники пояснили, что потепление позволит пользоваться горячим асфальтобетоном для заделки выбоин.

«Кроме того, в результате закупочных процедур будут определены подрядчики, которые приступят к ремонту дорожного полотна струйным методом», - сообщает admrzn.ru по итогам совещания, прошедшего 12 марта.

Провел совещание вице-мэр Владимир Бурмистров, который несет ответственность за состояние дорог. Напомним, работу муниципальных властей по этому направлению на днях раскритиковал губернатор Николай Любимов, но жестче всего – и абсолютно обосновано – в адрес управленцев высказываются автомобилисты.

По словам Бурмистрова, в Рязани обследуют все 95 участков, которые находятся на гарантии, чтобы добиться от подрядчиков устранения недочетов. Интересно, что это позиционируется как некая воля чиновника, хотя такая работа должна вестись постоянно по умолчанию.

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