На станцию Рязань-1 из Москвы прибудет ретро-поезд

Фото: www.retropoezd.ru

13 марта в 13:00 на станцию Рязань-1 прибудет состав из нескольких вагонов и паровоза в рамках проекта «К Сергею Есенину на ретро-поезде». Как сообщается в группе «Узнай Рязань», поезд, работающий на паровой тяге, привезет туристов из Москвы на экскурсию по достопримечательным местам Рязанского края.

«Это очень редкое событие, которое позволит любителям старины полюбоваться на настоящий паровоз и сделать уникальные фотографии в свою коллекцию», - говорится в посте.

Для туристов предусмотрена экскурсия по Рязанскому кремлю с посещением Дворца Олега, обзорная экскурсия по территории музея-заповедника в селе Константиново и посещение дома родителей Сергея Есенина. Более подробная информация размещена на сайте проекта, там же есть расписание поездок.

Обратно в Москву ретро-поезд отправится со станции Рыбное в 19:28.

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