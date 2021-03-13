В Елатьме побит температурный рекорд 1902 года

В Елатьме Рязанской области побит рекорд холода, продержавшийся с 1902 года. 12 марта 2021-го температура там опустилась до -24,3. Это на 0,1 градуса ниже, чем 119 лет назад.

В поселке Павелец Скопинского района и вовсе два новых температурных минимума подряд. В четверг термометры показали -25,5 - на 0,1 градуса холоднее, чем 11 марта 1945 года. 12 марта мороз был -23,4 градуса, тогда как прежний рекорд случился в 1963 году и составил -23 градуса.

В Рязани, напомним, рекордно холодно было 10 марта.

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