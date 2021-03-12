12 марта в список жертв коронавируса в Рязанской области включили трех женщин

В пятницу, 12 марта, список жертв коронавирусной инфекции в Рязанской области пополнили еще три человека. В оперативной группе регионального правительства сообщили, что в перечень внесены фамилии трех женщин: 60-ти, 70-ти и 78-ми лет.

Все они скончались в январе. Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти стала именно коронавирусная инфекция.

Всего, по официальным данным, на 12 марта в Рязанской области от COVID-19 скончались 323 человек.

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