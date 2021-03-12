Москва готова отдать Рязани еще 85 автобусов.

В ближайшее время Рязань получит еще одну партию автобусов из столицы, сообщает правительство Рязанской области. «Мосгортранс» предложил передать городу 85 машин. «Рязанские специалисты осмотрели московскую технику: 50 больших ЛиАЗов мэрия готова принять, а еще 35 попросила заменить автобусами в технически исправном состоянии», - говорится в сообщении.

Как отмечают чиновники, процедура передачи машин может занять несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что на сегодняшний день из 82 автобусов, находящихся на балансе УРТ, более 60 ежедневно выходит на маршруты. Все машины находятся в рабочем состоянии, но часть из них – на плановом ремонте. Еще 20 автобусов планируется взять в лизинг (читать подробнее).

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