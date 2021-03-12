Любимов осмотрел в Старожилове ФОК «Адмирал». Фото: издательство "Пресса".

12 марта губернатор Николай Любимов побывал в Старожилове, где посетил физкультурно-оздоровительный комплекс «Адмирал».

Глава региона заглянул в залы бокса и хореографии, тренажерный зал, медицинский кабинет, бассейн, универсальный спортивный зал. Поприсутствовал Любимов и на тренировках по эстетической гимнастике и футболу. Губернатор с удовольствием оставил памятную запись на мяче и сделал совместное фото со старожиловскими спортсменами.

Отметим, стоимость строительства объекта составила почти 141 млн рублей. Из них 90 млн рублей поступили из федерального бюджета.

Старожиловской ФОК «Адмирал» включает в себя современную базу для занятий по различным направлениям: в нем, например, имеются и 25-метровый бассейн с трибунами, и универсальный зал для игровых видов спорта.

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