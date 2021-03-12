Заключенный рязанской ИК получил еще 3 года за нападение на уфсиновца

Заключенный одной из рязанских колоний получил дополнительный срок за нападение на охранника, сообщает СУ СК России по Рязанской области.

Следователи Скопинского МСО установили, что 27 марта 2020 года отбывающий двенадцатилетний срок за разбой 33-летний кировчанин ударил сотрудника УФСИН кулаком по голове. Такова была реакция сидельца на замечание, которое сделал ему охранник.

Собранных доказательств хватило, чтобы признать драчуна виновным. По решению суда ему добавили еще три года. В общей сложности осужденный проведет в колонии 10 с половиной лет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!