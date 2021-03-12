В одной из рязанских саун задержали сутенера с девушками по вызову.

Оперативники угрозыска задержали в Рязани 34-летнего мужчину. Его подозревают в организации занятий проституцией, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным полиции, летом прошлого года сутенер нашел пять девушек, водителя, а потом бросил в интернете рекламу интимных услуг.

Отбоя от клиентов не было - каждый божий день девушек привозили работать в бани и сауны, а также на съемные квартиры. Деньги, которые дамы получали от клиентов, распределялись между всеми, но разными долями - более половины выручки уходила в карман предприимчивому организатору криминального бизнеса.

Сутенера аккуратно положили лицом в снег...

Накануне вечером оперативники задержали всю группу в одной из саун Рязани. Сутенера аккуратно положили лицом в снег, а девушек расположили недалеко от бассейна с поднятыми вверх руками.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Сутенеру грозит штраф от 100 тысяч до полумиллиона рублей, либо до 5 лет лишения свободы.

Что касается девушек, то они отделаются административным штрафом.

... а девушек расположили недалеко от бассейна с поднятыми вверх руками.

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