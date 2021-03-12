В субботу в Рязани ожидается плюсовая температура

В субботу, 13 марта, в Рязани и области ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшой снег (до 0,5 мм). Днем небольшие осадки до 1,5 мм, местами гололед, а на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный, порывами до 17 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью -14...-9°С, местами до -17°С, днем -4...+1°С.

Кроме того, по данным ГУ МЧС, в настоящее время гидрологическая обстановка Рязанской области находится в норме, опасных гидрологических явлений не наблюдается.

Ранее сообщалось, что разлив рек в Рязани во время половодья 2021 может стать самым масштабным за последние 7 лет (читать подробнее).

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