Представителей добровольческих организаций и волонтеров включили в состав оргкомитета предварительного голосования «Единой России»

Фото: РОО "Единая Россия".

По итогам первого заседания федерального оргкомитета предварительного голосования «Единой России», которое прошло 10 марта, его председателем утвержден сенатор, один из основателей партии, Александр Карелин.

«В состав федерального оргкомитета от партии вошли представители регионов, нашего молодежного движения, юристы, эксперты в сфере IT-технологий. Мы сейчас говорим про партийную квоту. Но для нас важно, чтобы внешних, непартийных экспертов и общественников в оргкомитете было больше, чем самих партийцев», – отметил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Александр Карелин пояснил, что и федеральный, и региональные оргкомитеты предварительного голосования будут состоять из 17 человек. Больше половины из них — представители добровольческих организаций и общественники.

Сами волонтеры, в свою очередь, подтвердили готовность участвовать в организации предварительного голосования «Единой России». Напомним, ранее президент России Владимир Путин во время встречи с активистами движения «Мы Вместе» поддержал идею об участии волонтеров в политике. Добровольцев эта идея заинтересовала.

«Те волонтеры, которые занимаются помощью людям, в первую очередь идут помогать, их приоритеты не меняются. Но участие в политической жизни поможет им расширить свои возможности помощи людям», — отметила координатор федерального штаба Всероссийской акции взаимопомощи «Мы Вместе» Мария Якунчикова.

Андрей Турчак заявил, что партия готова помогать волонтерам консультациями по участию в предварительном голосовании. Эту инициативу поддерживают в регионах и отмечают, что участие общественников повысит доверие к предварительному голосованию партии.

В состав регионального оргкомитета предварительного голосования была предложена кандидатура Евгения Будакянца – студента 5 курса лечебного факультета Рязанского государственного медицинского университета, руководителя волонтерского центра вуза.

«Сall-центр Рязанского государственного медицинского университета был организован 17 марта в помощь рязанцам, находящимся в группе риска: пожилым, маломобильным, людям с хроническими заболеваниями, а также жителям на самоизоляции. Также волонтеры-медики были задействованы в работе сall-центров лечебных учреждений», – рассказал Евгений Будакянц.

Волонтеры-медики покупают продукты или медикаменты, приносят посылки с почты или из служб доставки, забирают рецепты и получают по ним лекарства. Это уже отлаженная система: работа планируемая, можно договориться о конкретном дне доставки, добавил он.

По мнению Евгения Будакянца, участие в предварительном голосовании позволит получить дополнительный опыт.

«Мы тоже видим, что волнует жителей, мы можем предлагать решения этих проблем», – уверен молодой человек.

Следующее заседание федерального оргкомитета по проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатами в депутаты Государственной Думы восьмого созыва — уже в полном составе — намечено на 15 марта. На нем будут утверждены составы региональных оргкомитетов и дан старт выдвижению участников процедуры.

Напомним, предварительное голосование «Единой России» пройдет по максимально открытой и конкурентной модели – преимущественно онлайн с 24 по 30 мая. Голосовать смогут все зарегистрированные на территории РФ избиратели путем верификации через сайт «Госуслуг».

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