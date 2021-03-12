За крупную взятку задержали сотрудника завода металлокерамики Олега Коваля.

За взятку в размере 9,3 млн рублей задержали начальника отдела материально-технического обеспечения завода металлокерамики Олега Коваля, сообщает rzn.инфо.

По данным следствия, с июня 2017 по февраль 2021 года обвиняемый через посредника частями получил от директора саратовской фирмы взятку в размере более 9,3 млн рублей. За эти деньги он содействовал в заключении ежегодных договоров поставки продукции организации на рязанское предприятие, ускорял оплату счетов, ну и в целом покровительствовал.

В настоящее время Коваль находится под стражей (смотреть видео задержания).

СПРАВКА «КП»

АО «Рязанский завод металлокерамических приборов» (РЗМКП) в настоящее время является единственным в России и странах СНГ заводом, выпускающим герметизированные магнитоуправляемые контакты (герконы).

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