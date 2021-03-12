«Единая Россия» добилась изменения правил благоустройства в Заборье

«Мы готовы внести дополнения или изменения в п. 62.8.5 Правил по благоустройству, обеспечению чистоты и порядка, которые действуют на территории поселения. Вопрос должен быть рассмотрен на заседании Совета депутатов Заборьевского сельского поселения. На автотранспорт, который находится в рабочем состоянии и используется данный пункт не распространяется», – подчеркнула Ирина Копылова.

С просьбой внести изменения в Правила благоустройства и исключить начисление штрафов собственникам автомобилей, паркующих их у своих же домов, к главе Заборьевского сельского поселения обратился член фракции «Единой России» в Рязанской областной Думе Владислав Сафронов.

Жители населенного пункта получили заказные письма с просьбой прийти в отдел административно-технического надзора Рязанского района для выяснения обстоятельств по факту хранения более суток легковых автомобилей на прилегающих к домовладению территориям.

«Ехать вам на комиссию необязательно, достаточно позвонить по указанному номеру и пояснить ситуацию», – обратилась к жителям глава Заборьевского сельского поселения.

Ирина Копылова уточнила, что письма рассылали на адреса, где были обнаружены неиспользуемые автомобили, которые засыпаны снегом или находятся в аварийном состоянии.

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