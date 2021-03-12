Впервые с осени в Рязанской области прибавилось меньше 60 случаев COVID-19

Впервые с начала октября суточный прирост заболевших COVID-19 в Рязанской области составил меньше 60 человек. По крайней мере, такие значения показывает официальная статистика 12 марта, и, если ей верить, в пятницу зарегистрировано 59 новых случаев.

Совокупно с начала пандемии оперативная группа насчитала 25225 случаев коронавирусной инфекции. 62 человека, которые заразились ранее и находились на лечении, за минувшие 24 часа обследованы и признаны здоровыми.

Также 12 марта власти признали жертвами коронавируса еще трех человек. С весны 2020 года в Рязанской области COVID-19 указали причиной смерти 323 пациентов.

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