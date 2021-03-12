Появилось видео задержания за взятку сотрудника крупного рязанского завода

Появилось видео задержания сотрудника рязанского оборонного завода.

Появилось видео задержания начальника отдела материально-технического обеспечения одного из крупнейших предприятий Рязани, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Судя по кадрам с видео, мужчина добровольно выдал все полученные деньги. А суд позже удовлетворил ходатайство следователя и отправил начальника под стражу.

По данным следствия, с июня 2017 по февраль 2021 года обвиняемый через посредника частями получил от директора саратовской коммерческой организации взятку в размере более 9,3 млн рублей. За эти деньги он содействовал в заключении ежегодных договоров поставки продукции организации на рязанское предприятие, ускорял оплату счетов, ну и в целом покровительствовал (читать подробнее).

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