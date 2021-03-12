Рязанские чиновники объяснили появление штрафов за парковку у частных домов. Фото: ГТРК "Ока."

Чиновники администрации Рязанского района объяснили, почему штрафуют жителей за припаркованные у их частных домов автомобили. Напомним, жители села Заборье стали получать уведомления с угрозами штрафа от 500 до 5 тысяч рублей.

А проблема в том, что люди посмели оставлять машины рядом со своими домами. Правда, для чиновников придомовая территория является муниципальной землей (читать подробнее).

Выяснилось, что в соответствии с правилами по благоустройству Заборьевского сельского поселения собственник частного дома не может больше суток хранить технику, автомобили, в том числе разукомплектованные, на прилегающей территории.

«Сотрудники отдела административно-технического надзора проводили плановые рейды с фотофиксацией нарушений. Фотографировали автомобили, которые очень долго не эксплуатируются и буквально "вросли" в сугробы. Они мешают полноценной расчистке улиц от снега, — цитирует РИА Новости районную администрацию. — Без наличия правовых оснований граждан к административной ответственности привлекать не будем, каждый случай рассматривается индивидуально.

А пока чиновники советуют всем, кто уже получил «письма счастья», обратиться в отдел административно-технического надзора, где им дадут полную информацию.

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