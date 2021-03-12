Начальником отдела полиции «Сараевский» стал оперативник уголовного розыска.

Начальником межмуниципального отдела МВД России «Сараевский» назначен подполковник Тимур Митин, сообщает «Пресса».

— Приложу все силы, знания и опыт для выполнения своего профессионального долга. Надеюсь, что вместе со своим коллективом мы будем решать важные задачи по обеспечению правопорядка на территории трех вверенных мне районов — Сараевского, Сапожковского и Ухоловского, — сказал Митин.

ДОСЬЕ «КП»

Тимур Юрьевич Митин в органах внутренних дел с 1994 года. Служил оперативником уголовного розыска Советского РОВД Рязани.

В начале 2000-х годов Митина перевели в уголовный розыск УМВД, где в последнее время он занимал должность старшего оперуполномоченного по особо важным делам.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Контакты МО МВД России «Сараевский»:

- начальник Митин Тимур Юрьевич — тел.: (49148) 3-15-62;

- заместитель начальника отдела - начальник полиции Долгов Дмитрий Владимирович — (49148) 3-13-82;

- заместитель начальника отдела Барсуков Сергей Юрьевич — (49148) 3-10-72;

- заместитель начальника отдела - начальник следственного отделения Скуратов Роман Александрович — (49148) 3-17-72;

- дежурная часть — (49148) 3-19-72.

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