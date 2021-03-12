На пожаре в рязанской пятиэтажке погибла женщина

Утром 11 марта на улице Великанова в Рязани случился пожар в многоквартирном пятиэтажном доме. В результате происшествия погибла женщина 1965 года рождения, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области.

Информация о возгорании поступила в диспетчерскую в 10:12. Огнем охватило двухкомнатную квартиру.

На место отправились пять пожарных автомобилей и 15 человек личного состава. Они эвакуировали из дома пять человек и погасили пламя.

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