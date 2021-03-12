Скопинские чиновники дали сироте квартиру, непригодную для жилья

В Скопине возбудили уголовное дело по факту приобретения для сироты жилья, не отвечающего санитарным и техническим требованиям.

По данным Скопинского МСО СУ СК России по Рязанской области, весной 2020 года городские чиновники заключили контракт на покупку квартиры для сироты.

Согласно акту осмотра, комиссия городской администрации признала квартиру «соответствующей санитарным и техническим требованиям». Однако по факту, жилье не было благоустроенным и не могло быть предоставлено детям-сиротам.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия. Расследование продолжается.

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