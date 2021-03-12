На улице Полевой в центре Рязани до конца апреля закроют движение

С 12 марта 10:00 до 30 апреля 22:00 в районе дома №112 по улице Есенина закроют движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рязани со ссылкой на информирует управление энергетики и ЖКХ.

По информации властей, причина закрытия – монтаж тепловых сетей на пересечении улиц Есенина (дублер) и Полевой.

«На время работ на указанном участке установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Администрация города просит автомобилистов учитывать эту информацию при планировании своего маршрута», - говорится в сообщении.

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