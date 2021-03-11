В Рязани коронавирус унес жизнь 60-летнего мужчины

В четверг, 11 марта, список жертв коронавирусной инфекции в Рязанской области пополнили еще три человека. В оперативной группе регионального правительства сообщили, что в перечень внесены фамилии 71-летней и 79-летней женщин, а также 60-летнего мужчины.

Все трое скончались в январе. Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти стала именно коронавирусная инфекция.

Всего, по официальным данным, на 11 марта в Рязанской области от COVID-19 скончались 320 человек.

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В оперативной группе рассказали, кого включили в летальный список (подробности).