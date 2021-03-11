В администрации Рязани объяснили исчезновение автобуса №7

В управлении транспорта администрации Рязани объяснили неожиданное исчезновение автобусов, выполнявших рейсы на маршруте №7.

Напомним, на исчезновение «семерки» обратили внимание читатели «Комсомолки», так и не дождавшиеся нужного им транспорта.

«В связи со снижением выпуска автобусов на коммерческих маршрутах №66, 34 и 53, обслуживающих микрорайоны Канищево и Дашково-Песочня было принято решение о перераспределении транспорта на маршрутах обслуживаемых муниципальным предприятием МУП «УРТ». Так, с маршрута №7 из 6 машин 4 были поставлены на маршрут №17 с тем, чтобы улучшить транспортное обслуживание жителей этих районов», - сообщили в пресс-службе администрации Рязани со ссылкой на транспортное подразделение.

Также там добавили, что маршрут №88 полностью дублирует автобус №7. Поэтому, для удобства жителей поселка Строитель с 11 марта на маршрутке №88 можно оплатить проезд с помощью льготной карты.

Однако о том, что такая перестановка самым негативным образом сказалась на транспортной доступности Московского района, чиновники почему-то умолчали.

От себя добавим, что маршрут №88 лишь отчасти, а не полностью дублирует автобус №7. Так как в Московском районе «семерка» ходила по улице Крупской, а маршрутка №88 поворачивала на улицу Великанова и дальше шла до конечной по Юбилейной.

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